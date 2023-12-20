Российского олигарха Фридмана объявили в розыск

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Служба безопасности объявила в розыск российского миллиардера Михаила Фридмана.

Об этом свидетельствует информация на сайте МВД.

По данным Министерства внутренних дел, Фридман скрывается от украинских правоохранителей, датой его исчезновения указано 10 октября 2023 года.

Российский миллиардер обвиняется по ч. 3. статьи 110-2 УК (Финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения или свержения конституционного строя или захвата государственной власти, изменения границ территории или государственной границы Украины).

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Напоминаем:

В сентябре Служба безопасности задокументировала преступную деятельность по финансированию войны против Украины и объявила подозрение российскому олигарху Михаилу Фридману.

По данным следствия, с начала войны Фридман профинансировал несколько военных заводов страны-агрессора на 2 миллиарда рублей.

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Среди них – "Тульский патронный завод", производящий патроны, а также "Уральский оптико-механический завод имени Яламова", где производят высокотехнологичное оборудование для боевых самолетов и вертолетов РФ.

Ранее в Бюро экономической безопасности сообщали, что составили подозрение Фридману из-за возможной легализации 100 млн грн из-за бывшего "Альфа-Банка"