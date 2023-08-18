Фрідману підготували підозру у відмиванні коштів

У Бюро економічної безпеки склали повідомлення про підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро економічної безпеки.

У повідомленні БЕБ не вказується ім’я фігуранта справи, проте зазначається, що він володів третиною націоналізованого у липні банку, а також має громадянство РФ та Ізраїлю. Єдина людина, що підпадає під такий опис – Міхаіл Фрідман.

Фрідман підозрюється в легалізації (відмиванні) майна, одержаного злочинним шляхом, у сумі 1,2 млн доларів та 1,93 млн євро (близько 100 млн грн в еквіваленті), вчиненої організованою групою осіб та умисному ухиленні від сплати податків у розмірі 18 млн грн службовими особами "Сенс Банку" (раніше – Альфа-Банк Україна, зараз є державним).

Реклама:

Найближчим часом БЕБ спільно з ОГП направить запит про міжнародну правову допомогу, адресовану компетентним органам Сполученого королівства Британії та Північної Ірландії, з метою вручення олігарху письмового повідомлення про підозру, клопотання про обрання запобіжного заходу.

Нагадуємо:

Загалом у правоохоронців зібралася ціла низка кримінальних проваджень та різних епізодів, пов’язаних з "Альфа-Банком Україна" (зараз – державний "Сенс Банк") та Фрідманом безпосередньо. На початку червня було накладено арешт на 738 об’єктів нерухомості у власності банку.

Реклама:

Ще у квітні торік повідомлялося, що БЕБ викрив спробу Фрідмана легалізувати та вивести з України 1,1 млрд грн через Альфа-Банк Україна та його колишніх кіпрських власників – ABH Holdings S.A та ABH Ukraine Limited. Тоді у БЕБ заявили, що схему розпочали втілювати заздалегідь для уникнення негативних наслідків у вигляді накладення санкцій або націоналізації.

У травні суд наклав арешт на активи кіпрських компаній олігарха Михайла Фрідмана на загальну суму понад 12,4 млрд грн – через ці компанії Фрідман та його бізнес володіє Альфа Банком.