Подсанкционные российские олигархи Фридман и Авен назвали ошибкой свои миллиардные инвестиции на Западе

Михаил Фридман getty images

Российские подсанкционные олигархи Петр Авен и Михаил Фридман, которые были вынуждены покинуть Великобританию из-за санкций, назвали ошибкой свои миллиардные инвестиции на Западе.

Об этом пишет Bloomberg.

Агентство пишет, что Фридман и Авен олицетворяли собой российских олигархов, которые использовали свое состояние, чтобы интегрироваться в глобальную экономику и избавиться от ассоциаций с режимом Путина. Теперь, добавляет издание, колесо фортуны не так благосклонно к ним.

Фридман сбежал в Москву из Лондона через Израиль, недовольный жизнью под санкциями в Британии. Авену, возможно, также придется вернуться в Россию - из Латвии, где власти угрожают аннулировать его паспорт.

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"Вторжение России в Украину изменило все для них и других миллиардеров, которые процветали при Путине, пока США и Европа не ввели широкие санкции, чтобы изолировать Путина и поставить его экономику на колени. Эти санкции пока не достигли поставленных целей, хотя они разрушили позиции многих состоятельных россиян за рубежом, которые молчали или избегали прямой критики Путина из-за войны", - говорится в статье.

Вводя санкции, в ЕС в прошлом году заявили, что Авен был "одним из ближайших олигархов Владимира Путина", а Фридмана назвали "пособником" ближайшего окружения президента РФ, Хана и Кузьмичева - одними из "самых влиятельных в России". Все четверо оспаривают ограничения в судах, но пока безуспешно.

Авен рассказал агентству, что в июле прошлого года при вылете из Британии в Латвию полиция допрашивала его в аэропорту Лондона в течение трех часов и в какой-то момент спросила, почему он и его партнеры вложили миллиарды на Западе и разместили свой главный офис в Англии. "Ошибочно!", - ответил олигарх.

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Фридман по поводу своего решения покинуть Великобританию сказал Bloomberg по телефону: "Мне не дали выбора, меня выдавили". "Сегодня тот факт, что мы вложили деньги в Англию, выглядит колоссальной ошибкой", - добавил он.

При этом, как и Фридман, Авен не понимает, почему против него ввели западные санкции. Он утверждает, что "западные бизнесмены и политики несут ответственность за нынешнюю ситуацию определенно не меньше, чем так называемые российские олигархи".

Авен с 2022 года живет в Латвии и является ее налоговым резидентом. Летом 2023 года премьер Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что санкции США являются "еще одним важным сигналом" для ответственных латвийских институтов при оценке обоснованности гражданства Авена.

Фридман в прошлом году стал в Великобритании подозреваемым по делу об уклонении от санкций и мошенничестве, в его лондонском особняке прошел обыск, олигарха задерживали и надевали на него наручники. Дело прекратили после того, как правоохранители Великобритании признали нарушения в оформлении ордера на обыск.

Впрочем, в сентябре 2023 года Фридман уехал из Лондона в Тель-Авив, жалуясь на "невозможность жить в Великобритании в условиях санкций". После начала войны между Израилем и ХАМАСом 7 октября олигарх улетел в Москву, чтобы, "когда все уляжется", "вернуться в Израиль и жить там на постоянной основе".

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В октябре стало известно, что подсанкционный российский олигарх Михаил Фридман покинул Великобританию и переехал в Израиль. Сейчас он находится в Москве.

Экономическая правда