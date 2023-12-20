Російського олігарха Фрідмана оголосили в розшук

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Служба безпеки оголосила у розшук російського мільярдера Михайла Фрідмана.

Про це свідчить інформація на сайті МВС.

За даними Міністерства внутрішніх справ, Фрідман переховується від українських правоохоронців, датою його зникнення вказано 10 жовтня 2023 року.

Російського мільярдера звинувачуют за ч. 3. статті 110-2 ККУ (Фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або захоплення державної влади, зміни меж території або державного кордону України).

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Нагадуємо:

У вересні Служба безпеки задокументувала злочинну діяльність з фінансування війни проти України та оголосила підозру російському олігарху Міхаілу Фрідману.

За даним слідства, з початку великої війни Фрідман профінансував декілька військових заводів країни-агресора на 2 мільярди рублів.

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Серед них – "Тульський патронний завод", який виробляє набої, а також "Уральський оптико-механічний завод імені Яламова", де виробляють високотехнологічне обладнання для бойових літаків та вертольотів РФ.

Раніше у Бюро економічної безпеки повідомляли, що склали підозру Фрідману через можливу легалізацію 100 млн грн через колишній "Альфа-Банк"





