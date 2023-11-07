Зеленский ввел санкции против связанных с Фридманом компаний: две из них контролируют производителя "Моршинской"
Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда компаний, связанных с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.
Указ №739/2023 от 7 ноября опубликован на официальном сайте президента.
Согласно ему санкции в виде блокирования активов, предотвращения выведения капиталов и увеличения уставного капитала украинских дочерних предприятий на 10 лет применены в отношении:
- Sogeral Foundation;
- Haberfield Limited;
- CTF Holdings S.A;
- Slavisilla Holdings Limited;
- Dendar Investment Fund Limited.
Санкции на 2 года ввели против компаний:
- Alfa Finance Holdings Limited;
- Erasmony Limited;
- Rissa Investments Limited;
- International Distribution Systems Limited.
Rissa Investments Limited и International Distribution Systems Limited контролируют крупнейшего производителя минеральных вод в Украине ЧАО "ИДС", производящего продукцию под брендами "Миргородская" и "Моршинская".
Напоминаем:
Единый акционер компании "Киевстар" - глобальный цифровой оператор VEON оспаривает в суде арест корпоративных прав "Киевстара" и отрицает контроль со стороны Фридмана и Авена.