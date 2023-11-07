Все разделы
Укр / Рус

Зеленский ввел санкции против связанных с Фридманом компаний: две из них контролируют производителя "Моршинской"

Вторник, 7 ноября 2023, 18:31 - Анастасия Жарикова

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда компаний, связанных с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.

Указ №739/2023 от 7 ноября опубликован на официальном сайте президента.

Согласно ему санкции в виде блокирования активов, предотвращения выведения капиталов и увеличения уставного капитала украинских дочерних предприятий на 10 лет применены в отношении:

  • Sogeral Foundation;
  • Haberfield Limited;
  • CTF Holdings S.A;
  • Slavisilla Holdings Limited;
  • Dendar Investment Fund Limited.

Санкции на 2 года ввели против компаний:

Реклама:
  • Alfa Finance Holdings Limited;
  • Erasmony Limited;
  • Rissa Investments Limited;
  • International Distribution Systems Limited.

Rissa Investments Limited и International Distribution Systems Limited контролируют крупнейшего производителя минеральных вод в Украине ЧАО "ИДС", производящего продукцию под брендами "Миргородская" и "Моршинская".

Напоминаем:

Единый акционер компании "Киевстар" - глобальный цифровой оператор VEON оспаривает в суде арест корпоративных прав "Киевстара" и отрицает контроль со стороны Фридмана и Авена.

Реклама:
Зеленский санкции Фридман компании
Реклама:
Слухайте подкаст "Хроніки економіки" на зручній платформі:
Apple PodcastsApple Podcasts Google PodcastsGoogle Podcasts SpotifySpotify
Материалы по теме
Зеленский утвердил решение СНБО по усилению устойчивости энергетической системы 7 ноября 2023, 14:32
Зеленский уволил заместителя главы АМКУ 2 ноября 2023, 11:02
Зеленский предложил президенту ОАЭ присоединиться к инициативе Grain from Ukraine 27 октября 2023, 21:25
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте