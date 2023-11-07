Зеленский ввел санкции против связанных с Фридманом компаний: две из них контролируют производителя "Моршинской"

Президент Владимир Зеленский ввел в действие решение СНБО о применении санкций против ряда компаний, связанных с подсанкционным российским олигархом Михаилом Фридманом и его партнерами.

Указ №739/2023 от 7 ноября опубликован на официальном сайте президента.

Согласно ему санкции в виде блокирования активов, предотвращения выведения капиталов и увеличения уставного капитала украинских дочерних предприятий на 10 лет применены в отношении:

Sogeral Foundation;

Haberfield Limited;

CTF Holdings S.A;

Slavisilla Holdings Limited;

Dendar Investment Fund Limited.

Санкции на 2 года ввели против компаний:

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Alfa Finance Holdings Limited;

Erasmony Limited;

Rissa Investments Limited;

International Distribution Systems Limited.

Rissa Investments Limited и International Distribution Systems Limited контролируют крупнейшего производителя минеральных вод в Украине ЧАО "ИДС", производящего продукцию под брендами "Миргородская" и "Моршинская".

Напоминаем:

Единый акционер компании "Киевстар" - глобальный цифровой оператор VEON оспаривает в суде арест корпоративных прав "Киевстара" и отрицает контроль со стороны Фридмана и Авена.

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