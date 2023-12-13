Верховный суд отклонил кассацию по лицензии на Сахалинское месторождение для "Укрнефтебурения"

Верховный суд отказал ЧАО "Укрнефтебурение" в пересмотре решения, по которому которого компания потеряла лицензию на пользование недрами Сахалинского газового месторождения в Харьковской области.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

Верховный суд не увидел оснований для кассационного пересмотра решения Шестого апелляционного админсуда, по которому компания потеряла лицензию.

"Поскольку постановление суда первой инстанции отсутствует в перечне определений, которые могут быть обжалованы в кассационном порядке, то [по мнению Верховного суда] основания для открытия кассационного производства на постановление апелляционного суда по результатам пересмотра решения суда первой инстанции также отсутствуют", - отметили в "Укрнефтебурении".

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Компания заявила, что расценивает это решение как лишение в доступе к правосудию и заявила, что оставляет за собой право жаловаться ради восстановления справедливости.

Кроме этого, после решения Верховного суда Агентство по розыску и менеджменту активов (АРМА) срочно обратилось в Офис Генерального прокурора с просьбой о вмешательстве в ситуацию с обжалованием в нем решения Шестого апелляционного административного суда об аннулировании лицензии на добычу газа компанией "Укрнефтебурение".

"Согласно условиям договора управления, Агентство ожидало от ПАО "Укрнафта" миллиардных доходов для госбюджета, ведь управляющий обязан в конце года перечислить в государственную казну 90% от своих доходов. ОГП и Нацагентство должны совместно обеспечить интересы государства и защитить базовые потребности украинских граждан", - отметила руководительница АРМА Елена Дума.

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Напомним:

ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" подтвердило остановку 1 декабря добычи природного газа и газового конденсата на Сахалинском месторождении, которое является одним из крупнейших месторождений Украины.

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины - Сахалинском - во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение.

По решению Шестого апелляционного админсуда от 28 ноября управляющий "Укрнефтебурения" компания "Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение.

В "Укрнефтебурении" заявили, что из-за аннулирования спецразрешения на пользование недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения и остановки добычи на нем государство теряет почти 50 миллионов кубометров газа в месяц.