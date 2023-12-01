"Укрнафтобуріння" зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України 

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

Про це йдеться у відповідному наказі, яке є у розпорядженні ЕП.

Згідно з наказом, керівникам відповідних департаментів доручено забезпечити зупинку установки попередньої підготовки нафти та газу та виведення з експлуатації свердловин Сахалінського родовища.

Нагадаємо:

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За рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 28 листопада управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище.

За зверненням Держгеонадра, суд анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

Передане в управління "Укрнафти" ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" за перше півріччя отримало 700 мільйонів гривень прибутку, в другому півріччі він може зрости майже втричі.

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