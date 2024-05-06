В апреле украинцы пригнали из-за границы меньше легковушек, чем в марте
В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.
Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с апрелем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 30%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.
Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.
Дальше идут:
- дизельные – 24%;
- электромобили – 17%;
- авто с ГБО – 6%;
- гибриды – 5%.
Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.
В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:
- VOLKSWAGEN Golf – 1106 ед.;
- RENAULT Megane – 916 ед.;
- SKODA Octavia – 732 ед.;
- VOLKSWAGEN Passat – 586 ед.;
- VOLKSWAGEN Tiguan - 511 ед;
- NISSAN Leaf – 497 ед.;
- NISSAN Rogue – 482 ед.;
- AUDI Q5 – 466 ед.;
- TESLA Model 3 – 414 ед.;
- AUDI A4 - 373 ед.
Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.
Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
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Напомним:
В апреле автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей, что на 2 п.п. меньше, чем в прошлом. В то же время растет спрос на электромобили.