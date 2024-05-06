В апреле украинцы пригнали из-за границы меньше легковушек, чем в марте

В течение апреля украинский автопарк пополнили более 19,8 тыс подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

Об этом сообщает Ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с апрелем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 30%. В то же время по отношению к предыдущему месяцу этот показатель уменьшился на 6%.

Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто – 48%.

Реклама:

Дальше идут:

дизельные – 24%;

электромобили – 17%;

авто с ГБО – 6%;

гибриды – 5%.

Лидером регистраций среди ввезенного секонд-хенда остается Volkswagen Golf.

В топ-10 самых популярных моделей луны вошли:

Реклама:

VOLKSWAGEN Golf – 1106 ед.;

RENAULT Megane – 916 ед.;

SKODA Octavia – 732 ед.;

VOLKSWAGEN Passat – 586 ед.;

VOLKSWAGEN Tiguan - 511 ед;

NISSAN Leaf – 497 ед.;

NISSAN Rogue – 482 ед.;

AUDI Q5 – 466 ед.;

TESLA Model 3 – 414 ед.;

AUDI A4 - 373 ед.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в апреле на украинские номера, составляет 9,3 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 75,4 тыс легковых автомобилей, что на 38% больше, чем за аналогичный период 2023 года.

Читайте также: Made in China больше не пугает: китайские электрокары захватывают украинский рынок

Напомним:

В апреле автомобили с традиционными двигателями охватили около 71% рынка новых легковых автомобилей, что на 2 п.п. меньше, чем в прошлом. В то же время растет спрос на электромобили.