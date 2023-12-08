В "Укрнефтебурении" посчитали убытки из-за потери лицензии на Сахалинское месторождение

фото: укрнефтебурение

В "Укрнефтебурении" заявили, что из-за аннулирования спецразрешения на пользование недрами Сахалинского нефтегазоконденсатного месторождения и остановки добычи на нем государство теряет почти 50 миллионов кубометров газа в месяц.

Об этом сообщает пресс-служба компании в Facebook.

"После того, как Шестой апелляционный административный суд, по заявлению Госгеонедра, аннулировал спецразрешение ЧАО "Укрнефтебурение", компания вынужденно прекратила добычу природного газа и конденсата.

ЧАО "Укрнефтебурение" находится под руководством государства и должно передавать чистую прибыль государству, соответственно, государство несет убытки от остановки деятельности предприятия. Также, из-за остановки добычи, отсутствует ежемесячная уплата ренты", - говорится в позиции компании.

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По ее подсчетам, ежемесячно, в среднем, теряется:

47,3 млн кубометров природного газа (более полутора миллионов кубометров в сутки);

5229 тонн конденсата (почти двести тонн в сутки).

"Если считать в средствах по рыночным ценам на текущую дату, за один месяц прибыль от реализации этих углеводородов составила бы почти 0,5 млрд грн.

Потери местного и государственного бюджета (без НДФЛ, ЕСВ и военного сбора) составляют 410,5 млн грн ежемесячно. В частности, это 190 млн ренты, 132,2 млн НДС и 88,2 млн налога на прибыль", - добавили в "Укрнефтебурении".

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С января по ноябрь 2023 года компания уплатила 4,13 млрд грн налогов, с декабря 2023 по июнь 2024 гг. могла бы уплатить еще 2,24 млрд грн - это, отметили в компании, не окончательная цифра, без учета НДФЛ, ЕСВ и военного сбора.

"Укрнефтебурение" также заявило, что решение суда неправомерно, а государство из-за него теряет "ценный для энергетической независимости ресурс и средства, которые должны были бы идти на нужды Вооруженных Сил Украины".

Напомним:

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" подтвердило остановку с 1 декабря добычи природного газа и газового конденсата на Сахалинском месторождении, которое является одним из крупнейших месторождений Украины.

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины - Сахалинском - во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение.

По решению Шестого апелляционного админсуда от 28 ноября управляющий "Укрнефтебурения" компания "Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение.

По обращению Госгеонедра, суд аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.

Переданное в управление "Укрнафты" ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" за первое полугодие получило 700 миллионов гривен прибыли, во втором полугодии она может вырасти почти втрое.

Экономическая правда