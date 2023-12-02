В "Укрнафтобуріння" підтвердили зупинку видобутку на Сахалінському родовищі

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" підтвердило зупинку 1 грудня видобутку природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі, яке є одним з найбільших родовищ України.

Про це повідомляє пресслужба "Укрнафтобуріння".

"1 грудня 2023 року, після проведення всіх необхідних технологічних процедур, на Сахалінському нафтогазоконденсатному родовищі було повністю зупинено видобуток природного газу та газового конденсату", – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що підставою для цього є постанова Шостого апеляційного адміністративного суду, якою був анульований спеціальний дозвіл на користування надрами № 6349 від 10 липня 2019 року.

Реклама:

У компанії вважають, що відповідне рішення суду є необгрунтованим та таким, що несе в собі ризики не тільки для функціонування компанії, але і для сталого проходження опалювального сезону 2023/2024.

"Шостий апеляційний адміністративний суд України без належних правових підстав скасував наказ Держгеонадра та анулював спецдозвіл на видобуток шляхом саме повороту виконання рішення суду в адміністративній справі №2а-7778/09/2670

Однак рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 03 вересня 2009 року у справі №2а-7778/09/2670, поворот у якому здійснила зараз апеляційна інстанція, стосується видачі іншого спецдозволу – №5139 – який вже був анульований Держгеонадра у 2019 році", – пояснюють в компанії.

Реклама:

В "Укрнафтобурінні" додають, що у липні 2019 року компанія отримала новий спецдозвіл №6349 у зв’язку із розширенням меж розробки Сахалінського родовища.

У повідомленні також йдеться про те, що компанія отримала постанову суду 29 листопада 2023 року, проте через складність процесу зупинки видобутку, виконання судової постанови відбулося через 2 дні.

Додається, що "Укрнафтобуріння" також подасть звернення до касаційної інстанції – Верховного суду, і наполегливо просить Кабінет Міністрів та Офіс Президента звернути увагу на цю справу.

Нагадаємо:

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

За рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 28 листопада управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище.

За зверненням Держгеонадра, суд анулював чинний спеціальний дозвіл на користування надрами (видобування вуглеводнів) Сахалінського нафто-газоконденсатного родовища, власником якого є ПАТ "Укрнафтобуріння". Рішення щодо анулювання спецдозволу є невідворотнім.

Передане в управління "Укрнафти" ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" за перше півріччя отримало 700 мільйонів гривень прибутку, в другому півріччі він може зрости майже втричі.





