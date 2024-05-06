Цены на нефть растут на фоне опасений относительно эскалации конфликта в Секторе Газа

Цены на нефть выросли после того, как Саудовская Аравия повысила стоимость нефти для большинства регионов, а также из-за призрачной перспективы соглашения о прекращении огня в Газе, что усилило опасения эскалации конфликта между Израилем и ХАМАС.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Фьючерсы на нефть марки Brent выросли на 34 цента, или на 0,4%, до $83,30 за баррель. Фьючерсы на американскую нефть марки West Texas Intermediate стоили $78,45 за баррель, что на 34 цента, или на 0,4%, выше.

Саудовская Аравия повысила официальные отпускные цены на свою нефть, продаваемую в Азию, Северо-Западную Европу и Средиземноморье, сигнализируя об ожиданиях высокого спроса этим летом.

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"После падения чуть более чем на 7,3% на прошлой неделе из-за ослабления геополитической напряженности, Brent начала новую торговую неделю на более сильном фундаменте, открывшись выше", - отмечает руководитель отдела исследований сырьевых товаров ING Уоррен Паттерсон.

В Китае, крупнейшем в мире импортере нефти, активность в сфере услуг оставалась на подъеме 16-й месяц подряд, в то время как рост новых заказов ускорился, а деловые настроения существенно улучшились, укрепляя надежды на устойчивое экономическое восстановление.

Перспективы заключения соглашения мира между Израилем и ХАМАС выглядят призрачными, поскольку ХАМАС повторил свое требование о прекращении войны в обмен на освобождение заложников, а премьер-министр Израиля Беньямин Нетаньяху категорически исключил такую возможность.

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"Новость о том, что Израиль хочет продолжить свою операцию в Рафахе, рискует сорвать потенциальное соглашение о прекращении огня и снова разжечь геополитическую напряженность на Ближнем Востоке, которая, казалось бы, уменьшилась", - сказал аналитик рынков ИГ Тони Сикамор.

Экономическая правда.