В "Укрнефтебурении" подтвердили остановку добычи на Сахалинском месторождении

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" подтвердило остановку с 1 декабря добычи природного газа и газового конденсата на Сахалинском месторождении, которое является одним из крупнейших месторождений Украины.

Об этом сообщает пресс-служба "Укрнефтебурения".

"1 декабря 2023 года, после проведения всех необходимых технологических процедур, на Сахалинском нефтегазоконденсатном месторождении была полностью остановлена добыча природного газа и газового конденсата", - говорится в сообщении.

Отмечается, что основанием для этого является постановление Шестого апелляционного административного суда, которым было аннулировано специальное разрешение на пользование недрами № 6349 от 10 июля 2019 года.

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В компании считают, что соответствующее решение суда является необоснованным и несущим в себе риски не только для функционирования компании, но и для устойчивого прохождения отопительного сезона 2023/2024.

"Шестой апелляционный административный суд Украины без надлежащих правовых оснований отменил приказ Госгеонедра и аннулировал специальное разрешение на добычу путем именно поворота исполнения решения суда по административному делу №2а-7778/09/2670

Однако решение Окружного административного суда города Киева от 03 сентября 2009 года по делу №2а-7778/09/2670, поворот в котором осуществила сейчас апелляционная инстанция, касается выдачи другого спецразрешения - №5139 - который уже был аннулирован Госгеонедра в 2019 году", - объясняют в компании.

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В "Укрнефтебурении" добавляют, что в июле 2019 года компания получила новое специальное разрешение №6349 в связи с расширением границ разработки Сахалинского месторождения.

В сообщении также говорится о том, что компания получила постановление суда 29 ноября 2023 года, однако из-за сложности процесса остановки добычи, выполнение судебного постановления произошло через 2 дня.

Добавляется, что "Укрнефтебурение" также подаст обращение в кассационную инстанцию - Верховный суд, и настойчиво просит Кабинет Министров и Офис Президента обратить внимание на это дело.

Напомним:

ЧАО "ДК "Укрнефтебурение" с 1 декабря остановило добычу на одном из крупнейших месторождений Украины - Сахалинском - во исполнение решения суда об аннулировании спецразрешения компании на это месторождение.

По решению Шестого апелляционного админсуда от 28 ноября управляющий "Укрнефтебурения" компания "Укрнафта" потеряла лицензию на Сахалинское месторождение.

По обращению Госгеонедра, суд аннулировал действующее специальное разрешение на пользование недрами (добыча углеводородов) Сахалинского нефте-газоконденсатного месторождения, владельцем которого является ПАО "Укрнефтебурение". Решение об аннулировании спецразрешения является неотвратимым.

Переданное в управление "Укрнафты" ЧАО "ПК "Укрнефтебурение" за первое полугодие получило 700 миллионов гривен прибыли, во втором полугодии она может вырасти почти втрое.