Верховний суд відхилив касацію щодо ліцензії на Сахалінське родовище для "Укрнафтобуріння"

Верховний суд відмовив ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" в перегляді рішення, за яким якого компанія втратила ліцензію на користування надрами Сахалінського газового родовища в Харківській області.

Про це повідомляє пресслужба компанії.

Верховний суд не побачив підстав для касаційного перегляду рішення Шостого апеляційного адмінсуду, за яким компанія втратила ліцензію.

"Оскільки ухвала суду першої інстанції відсутня у переліку ухвал, які можуть бути оскаржені у касаційному порядку, то [на думку Верховного суду] підстави для відкриття касаційного провадження на постанову апеляційного суду за наслідками перегляду ухвали суду першої інстанції також відсутні", – зазначили в "Укрнафтобурінні".

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Компанія заявила, що розцінює це рішення як позбавлення в доступі до правосуддя й заявила, що залишає за собою право скаржитися заради відновлення справедливості.

Крім цього, після рішення Верховного суду Агентство з розшуку та менеджменту активів (АРМА) терміново звернулось до Офісу Генерального прокурора з проханням про втручання у ситуацію з оскарженням у ньому рішення Шостого апеляційного адміністративного суду про анулювання ліцензії на видобуток газу компанією "Укрнафтобуріння".

"Відповідно до умов договору управління, Агентство очікувало від ПАТ "Укрнафта" мільярдних доходів для держбюджету, адже управитель зобов’язаний наприкінці року перерахувати до державної скарбниці 90% від своїх доходів. ОГП та Нацагентство повинні спільно забезпечити інтереси держави та захистити базові потреби українських громадян", - зазначила очільниця АРМА Олена Дума.

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Нагадаємо:

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" підтвердило зупинку 1 грудня видобутку природного газу та газового конденсату на Сахалінському родовищі, яке є одним з найбільших родовищ України.

ПрАТ "ВК "Укрнафтобуріння" з 1 грудня зупинило видобуток на одному з найбільших родовищ України – Сахалінському – на виконання рішення суду щодо анулювання спецдозволу компанії на це родовище.

За рішенням Шостого апеляційного адмінсуду від 28 листопада управитель "Укрнафтобуріння" компанія "Укрнафта" втратила ліцензію на Сахалінське родовище.

В "Укрнафтобурінні" заявили, що через анулювання спецдозволу на користування надрами Сахалінського нафтогазоконденсатного родовища і зупинки видобутку на ньому держава втрачає майже 50 мільйонів кубометрів газу на місяць.