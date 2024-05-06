УЗ с начала года перевезла рекордное за время большой войны количество грузов на экспорт

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"Укрзализныця" с начала года перевезла рекордное за время полномасштабного вторжения количество грузов на экспорт. Так, за январь-апрель 2024 года по железной дороге в экспортном сообщении перевезено 30,4 млн тонн грузов.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзализныци".

Такой показатель на 48,8% больше аналогичного периода в прошлом году.

"В 2024 году среди наших приоритетов – наращивание объемов грузоперевозок, в частности экспорта, важного для экономики государства. Несмотря на то, что враг активизировал свои удары по железнодорожной инфраструктуре, по результатам работы на протяжении последних 4 месяцев есть рекордный показатель перевозимых грузов в этом сообщении", – отметил председатель правления АО "Укрзализныця" Евгений Лященко.

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Среди основных грузов, которые экспортировались по железной дороге в 2024 году:

зерно – 12,9 млн тонн;

железная и марганцевая руда – 12,5 млн тонн;

черные металлы – 1,6 млн тонн;

минстройматериалы – 867 тыс тонн.

За январь-апрель 2024 года было перевезено 59,9 млн тонн грузов, что на 28,7% больше аналогичного периода прошлого года.

Напомним:

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После выхода России с Черноморской зерновой инициативы летом прошлого года 1 300 судов воспользовались временным морским маршрутом, созданным Украиной и международными партнерами.