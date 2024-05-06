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Обстрел Сумщины: в Минэнерго рассказали, сколько было обесточено потребителей из-за удара

Понедельник, 6 мая 2024, 10:54 - Артур Крыжный

Из-за ночного обстрела на Сумщине было обесточено более 400 тысяч потребителей.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики Украины.

"Сегодня ночью враг обстрелял энергетическую инфраструктуру на Сумщине. Одномоментно было обесточено более 400 тысяч абонентов в г. Сумы и населенных пунктах области", - говорится в сообщении.

Также обесточивались потребители на Харьковщине. По состоянию на утро потребителей частично запитали. В Сумской области остается без напряжения 91 населенный пункт.

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Напомним:

Ночью россияне нанесли ракетно-дроновой удар по Сумской области, повредив среди прочего высоковольтный объект НЭК "Укрэнерго".

энергетика электроэнергия Украина
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