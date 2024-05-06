"Укрпочта" продала на аукционах 322 подержанных авто почти на 4 миллиона

АО "Укрпочта" провело в системе Prozorro. Продажи 10 онлайн-аукционов, на которых продали 322 автомобиля.

Об этом сообщила прессслужба Prozorro.Продажи.

"На этой неделе Укрпочта успешно провела в системе Prozorro.Продажи 10 онлайн-аукционов по продаже подержанных автомобилей. Всего на торгах было реализовано 322 автомобиля более чем на 3,88 млн гривен", – говорится в сообщении.

По данным компании, посоревноваться за автомобили пришло 27 участников, а суммарно стоимость активов в ходе торгов выросла на 63%.

Реклама:

Самая высокая конкуренция была на торгах по продаже 15 автомобилей одним лотом. На этот аукцион пришло 11 участников – финальная цена актива достигла 320 тыс грн против 61,1 тыс грн стартовой.

Наибольшее количество автомобилей, проданных одним лотом, и в то же время самый дорогой реализованный лот – 134 автомобиля финальной стоимостью 1,65 млн грн.

По состоянию на 3 мая "Укрпочтой" объявлено еще 10 онлайн-аукционов по продаже подержанных автомобилей.

Реклама:

Напомним:

В конце апреля "Укрпочта" выставила на продажу в системе Prozorro.Продажи 531 свой автомобиль, в основном 90-х и 2000-х годов, чтобы собрать средства на обновление автопарка.

На первых аукционах "Укрпочта" получила 3,28 млн грн, что на 60% больше стартовой цены.

"Укрпочта" в соцсети X (Twitter) нестандартно отреагировала на критику новости о продаже компанией 531 своих старых авто.

"Да, выставили гнилое говно на аукцион. Нет, не йоб**лись. Да, хотели бы отдать просто так тем, кому надо, но не имеем права. Продаем старые машины на Prozorro, потому что этого требует закон", - говорится в сообщении.