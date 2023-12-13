Украинцев предупредили о мошеннической схеме под видом компенсации за отсутствие связи "Киевстар"
Киберполиция сообщила о новой мошеннической схеме под предлогом получения компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов мобильного оператора "Киевстар".
Об этом сообщает пресс-служба Киберполиции.
"Злоумышленники создают в мессенджерах фейковые боты и распространяют фишинговые ссылки под предлогом компенсации и информирования о сроках возобновления работы сервисов оператора связи Kyivstar", - отметили правоохранители.
Украинцев призывали не переходить по сомнительным ссылкам, а информацию о компенсациях и сроках восстановления получать из официальных источников:
- на официальной странице Kyivstar
- на официальном портале https://kyivstar.ua/
- по номеру 466 (с мобильных номеров Kyivstar)
- за номером 0 800 300 466 (из номеров других сетей Украины).
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Напоминаем:
Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".
В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе с утра 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.
По состоянию на 20.00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично возобновить работу услуг фиксированной связи.