Ответственность за атаку на "Киевстар" взяла на себя российская псевдохакерская группировка

Подразделение ГРУ России, которое маскируется под псевдохакерскую группировку, взяло на себя ответственность за атаку на мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря.

Об этом говорится в сообщении Службы безопасности Украины.

"Ответственность за атаку уже взяла на себя одна из российских псевдохакерских группировок. Она является хакерским подразделением главного управления генштаба вооруженных сил РФ (более известного как ГРУ), которое таким образом публично легализует результаты своей преступной деятельности", - отмечают в СБУ.

Сейчас киберспециалисты Службы безопасности Украины помогают специалистам "Киевстар" восстановить сеть после вчерашней хакерской атаки.

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По предварительным расчетам, 13 декабря планируется восстановить фиксированный интернет для домохозяйств, а также начать запуск мобильной связи и интернета.

"Цифровой инфраструктуре "Киевстара" были нанесены критические поражения, поэтому восстановление всех услуг с соблюдением необходимых протоколов безопасности требует времени", - отмечают в Службе безопасности.

Также подчеркивается, что СБУ продолжает документировать кибератаку РФ по гражданской инфраструктуре Украины как очередное военное преступление рашистов.

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