Восстановить работу "Киевстар" помогают Microsoft, Cisco и Ericsson 

Американские компании Microsoft, Cisco и шведская Ericsson помогают украинскому мобильному оператору "Киевстар" восстановить работу после масштабной кибератаки.

Об этом рассказал СЕО компании Александр Комаров в интервью Forbes.

"Очень много мы сотрудничаем с Microsoft, Cisco, Ericsson. На самом деле это глобальная команда, которая вовлечена в решение этого кейса", - сказал Комаров.

В частности, Ericsson, привлечена к восстановлению инфраструктуры оператора.

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"Microsoft является экспертом в расследовании, потому что нам нужно понять первоисточник проблемы", - добавил президент "Киевстар".

Cisco является поставщиком всех систем киберзащиты "Киевстар" и помогает оператору "поднять этот периметр и защитить".

Напоминаем:

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Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе утром 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

По состоянию на 20:00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично восстановить работу услуг фиксированной связи.

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