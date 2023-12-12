У роботі Київстар стався масштабний збій: як залишатись на зв'язку

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар", але відповідні фахівці вже працюють над усуненням проблеми, повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

Джерело: Леліченко у коментарі "Українаській правді", Дія у Telegram

Деталі: Вранці користувачі повідомляють у соцмережах, що не можуть здійснювати дзвінки і надсилати повідомлення, сайт компанії також не працює.

Пряма мова Леліченко: "Зранку 12 грудня в мережі "Київстару" стався технічний збій, у результаті якого можуть бути недоступні послуги зв’язку та доступу в інтернет у частини абонентської бази. Спеціалісти компанії вже працюють над усуненням проблеми. Приносимо абонентам вибачення за тимчасові складнощі та дякуємо за розуміння".

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Деталі: На час усунення технічних складнощів Леліченко порадила абонентам скористатися послугою "Національний роумінг".

У Дії повідомили, що для того, щоб залишитись на зв’язку, поки Kyivstar працює над усуненням проблеми, варто:

Відкрити застосунок Дія, поки користувач під’єднаний до домашнього WiFі, щоб його документи були завантажені.

Скористатися національним роумінгом − це дозволяє перемикатися між операторами Київстар, Vodafone та lifecell без зміни сім-карт та тарифів.

Як це зробити:

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Вимкніть автовибір мережі (на Android: Налаштування − Мобільна мережа (чи Підключення) − Оператор; на iOS: Параметри − Стільникові дані − Вибір мережі).

Знайдіть та виберіть доступну мережу: Vodafone UA, UA-Kyivstar чи Lifecell.

Якщо підключитися не вдалося, спробуйте ще раз або виберіть іншу мережу.

Перевірте, чи можна зателефонувати/відправити SMS.

Українська правда