Українців попередили про шахрайську схему під виглядом компенсації за відсутність зв'язку "Київстар"

Кіберполіція повідомила про нову шахрайську схему під приводом отримання компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв’язку Kyivstar", - зазначили правоохоронці.

Українців закликали не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації та строки відновлення отримувати з офіційних джерел:

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на офіційній сторінці Kyivstar

на офіційному порталі https://kyivstar.ua/

за номером 466 (з мобільних номерів Kyivstar)

за номером 0 800 300 466 (з номерів інших мереж України).

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Нагадуємо:

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

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У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.