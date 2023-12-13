Всі розділи
Укр / Рус

Українців попередили про шахрайську схему під виглядом компенсації за відсутність зв'язку "Київстар"

Середа, 13 грудня 2023, 15:26 - Анастасія Жарикова

Кіберполіція повідомила про нову шахрайську схему під приводом отримання компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів мобільного оператора "Київстар".

Про це повідомляє пресслужба Кіберполіції.

"Зловмисники створюють у месенджерах фейкові боти та розповсюджують фішингові посилання під приводом компенсації та інформування про терміни відновлення роботи сервісів оператора зв’язку Kyivstar", - зазначили правоохоронці.

Українців закликали не переходити за сумнівними посиланнями, а інформацію про компенсації та строки відновлення отримувати з офіційних джерел:

Реклама:
  • на офіційній сторінці Kyivstar
  • на офіційному порталі https://kyivstar.ua/ 
  • за номером 466 (з мобільних номерів Kyivstar)
  • за номером 0 800 300 466 (з номерів інших мереж України).

Читайте також: Зірка, яку погасили. Що сталося з "Київстаром"?

Нагадуємо:

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

Реклама:

У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.

Київстар мобільний зв'язок шахрайство
Реклама:
Матеріали за темою
У Держспецзв'язку пояснили, чому вимкнули нацроумінг для абонентів "Київстару" 13 грудня 2023, 14:06
Відповідальність за атаку на "Київстар" взяло на себе російське псевдохакерське угруповання 13 грудня 2023, 11:58
Відновити роботу "Київстар" допомагають Microsoft, Cisco та Ericsson 13 грудня 2023, 09:24
Економічна правда
Укр / Рус
Пошук на сайті