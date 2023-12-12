"Київстар" планує завершити роботу над відновленням послуг протягом середи

Станом на 20:00 12 грудня фахівцям "Київстару" вдалось частково відновити роботу послуг фіксованого зв'язку.

Про це ЕП повідомила речниця компанії Ірина Леліченко.

"Наразі спеціалісти компанії працюють над відновленням інших послуг, і зроблять все можливе, аби остаточно завершити цю роботу протягом 13 грудня 2023 року.

Відновлення сервісів може відбуватись поступово, про що ми повідомлятимемо додатково", - пояснили в "Київстару".

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За словами Леліченко, після стабілізації роботи мережі усі абоненти і корпоративні клієнти, які внаслідок хакерської атаки не могли скористатись сервісами компанії, отримають компенсації.

Нагадаємо:

Вранці 12 грудня стався масштабний збій у роботі оператора мобільного зв'язку "Київстар".

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У мобільному операторі "Київстар" підтвердили, що причиною масштабного збою в роботі зранку 12 грудня стала потужна хакерська атака, але запевнили, що персональні дані клієнтів у безпеці.

Гендиректор мобільного оператора "Київстар" Олександр Комаров заявив, що терміни відновлення роботи сервісів оператора незрозумілі.

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Економічна правда