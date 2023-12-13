В Госспецсвязи объяснили, почему отключили нацроуминг для абонентов "Киевстара"

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Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по запросу СБУ издал распоряжение о временной блокировке национального роуминга для абонентов "Киевстар".

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Решение о блокировании нацроуминга приняли во избежание перегрузки сетей других операторов.

"Специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента", - добавили в ведомстве.

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Кроме этого, Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi-сетями, а общественные учреждения - сделать собственные сети Wi-Fi доступными для всех пользователей.

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Напоминаем:

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Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе утром 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

По состоянию на 20:00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично восстановить работу услуг фиксированной связи.

Подразделение ГРУ России, которое маскируется под псевдохакерскую группировку, взяло на себя ответственность за атаку на мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря.