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В Госспецсвязи объяснили, почему отключили нацроуминг для абонентов "Киевстара"

Среда, 13 декабря 2023, 14:06 - Анастасия Жарикова
 
getty images

Национальный центр оперативно-технического управления сетями телекоммуникаций по запросу СБУ издал распоряжение о временной блокировке национального роуминга для абонентов "Киевстар".

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи.

Решение о блокировании нацроуминга приняли во избежание перегрузки сетей других операторов.

"Специалисты Правительственной команды реагирования на компьютерные чрезвычайные события CERT-UA, действующей при Госспецсвязи, вместе с коллегами из СБУ и представителями телеком-оператора работают над исследованием киберинцидента", - добавили в ведомстве.

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Кроме этого, Национальный координационный центр кибербезопасности при СНБО призвал граждан сохранять спокойствие и максимально пользоваться Wi-Fi-сетями, а общественные учреждения - сделать собственные сети Wi-Fi доступными для всех пользователей.

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Напоминаем:

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Утром 12 декабря произошел масштабный сбой в работе оператора мобильной связи "Киевстар".

В мобильном операторе "Киевстар" подтвердили, что причиной масштабного сбоя в работе утром 12 декабря стала мощная хакерская атака, но заверили, что персональные данные клиентов в безопасности.

По состоянию на 20:00 12 декабря специалистам "Киевстара" удалось частично восстановить работу услуг фиксированной связи.

Подразделение ГРУ России, которое маскируется под псевдохакерскую группировку, взяло на себя ответственность за атаку на мобильного оператора "Киевстар" 12 декабря.

Киевстар мобильная связь
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Экономическая правда
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