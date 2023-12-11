Арахамія задекларував доходи за 2022 рік: дружина заробила вчетверо більше

Сума заробітної плати голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у 2022 році становила менше ніж пів мільйона гривень, водночас дохід його дружини від підприємництва був у чотири рази більшим.

Відповідна інформація з'явилася в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Так, заробітна плата Давида Арахамії склала 418188 грн. Його дружина отримала за рік від підприємницької діяльності 1677170 грн доходу, про що свідчить оприлюднена декларація за минулий рік.

Крім цього, дружина народного депутата від відчуження рухомого майна отримала 2,421 млн грн.

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На рахунках Арахамії в банках України зберігається 1304234 грн і 20803 доларів. Банківські вклади дружини становлять 234385 грн і 21036 доларів.

Сума готівкових коштів у Арахамії становить 650 тис доларів і 100 тис євро, а у спільному користуванні з дружиною перебувають готівкою 2,7 млн грн, 250 тис доларів і 100 тис євро.

Дружина Арахамії з 28 грудня 2022 року орендує у різних фізичних осіб - громадян України легкові автомобілі: AUDI Q-4 E-TRON і MERCEDES-BENZ V300D (обидва 2021 року випуску). Дружина лідера фракції також володіє квадроциклом BRP MAVERICK 7TKH XRS TURBO 2020 року випуску та легковим автомобілем MERCEDES-BENZ S 350 D 2017 року випуску, придбаними, відповідно, у 2020 і 2021 роках.

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Нагадуємо:

НАЗК 10 грудня відкрило доступ до Реєстру декларацій.

Водночас у НАЗК попередили, що в разі, якщо в Реєстрі немає декларації певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.