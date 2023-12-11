Кубраков задекларував доходи за 2021 та 2022 роки: війна вплинула незначно

Віцепрем'єр з відновлення - міністр розвитку громад, територій та інфраструктури Олександр Кубраков задекларував свої доходи за 2021 і 2022 роки.

Відповідна інформація з'явилася в Єдиному державному реєстрі осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Чиновник вказав 12,119 млн грн доходів в електронній декларації про майно і доходи за 2021 рік і 11,548 млн грн доходів у декларації за 2022 рік.

Зокрема, 2021 року його заробітна плата становила 825 438 грн, банківські відсотки - 299 608 грн, дивіденди - 818 157 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 9 863 550 грн, дохід від відчуження рухомого майна - 312 718 грн. Його дружина за минулий рік задекларувала 7 740 грн доходів.

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Кубраков також вказав у декларації 1,738 млн грн і 39 євро на банківських рахунках, 102 тис. грн, 201,6 тис. доларів і 70 тис. євро готівки, 1,385 млн грн коштів, позичених третім особам, а також 4760 державними облігаціями (номінальна вартість одного цінного паперу 1 тис. грн), а його дружина - 831 грн на банківських рахунках.

Кубраков володіє квартирою (55,6 кв. м) у Києві, користувався із сім'єю квартирою (76 кв. м) у Києві та орендував квартиру (290,2 кв. м) у Києві.

Крім того, у Кубракова є автомобіль BMW Х4 2007 р.в., дружина орендувала BMW Х7 2021 р.в.

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У 2022 році заробітна плата міністра становила 1 060 483 грн, банківські відсотки - 587 662 грн, дохід від відчуження цінних паперів і корпоративних прав - 9,9 млн грн.

Кубраков також вказав у декларації 12,658 млн грн на банківських рахунках, 12,4 тис. грн, 34,9 тис. доларів і 70 тис. євро готівкових коштів, 1,385 млн грн і $86,8 тис. коштів, позичених третім особам, його дружина - 143,7 тис. грн на банківських рахунках.

Він володіє квартирою (55,6 кв. м) у Києві, користувався із сім'єю квартирою (76 кв. м) у Києві та орендував квартиру (290,2 кв. м) у Києві.

Крім того, у Кубракова є автомобіль BMW Х4 2007 року випуску, а його дружина орендувала BMW Х7 2021 року випуску.

Нагадуємо:

НАЗК 10 грудня відкрило доступ до Реєстру декларацій.

Водночас у НАЗК попередили, що в разі, якщо в Реєстрі немає декларації певної особи, то це означає, що щодо неї до НАЗК надійшло подання про вилучення з публічного доступу.