Самолет с радиоактивным грузом на борту аварийно сел в Москве

Аварийная посадка самолета с радиоактивными веществами произошла в московском аэропорту Внуково.

Об этом сообщает DW.

Борт авиакомпании "Ютейр" из Ханты-Мансийска в Москву 11 декабря сообщил о неисправности шасси.

В самолете находились 104 пассажира и 19 кг радиоактивного вещества, разрешенного к перевозке, но относящегося к категории опасных грузов.

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Около 40 минут опасный самолет не мог сесть. В итоге в 1:40 по московскому времени борт благополучно приземлился. Груз в порядке.

Напоминаем:

Накануне, 10 декабря, самолет SSJ-100 авиакомпании "Ираэро", выполнявший в воскресенье рейс по маршруту Талакан (Якутия) — Иркутск, вернулся в аэропорт вылета из-за невозможности убрать шасси, на борту находились 100 пассажиров и 6 членов экипажа.

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В целом, за 11 дней декабря в России произошло уже 13 инцидентов с самолетами.

Как подсчитало издание Newsweek, самолеты в России начали ломаться в три раза чаще всего через год после введения санкций США и ЕС, запретивших поставки запчастей и техническую поддержку бортов.

С начала 2023 года было зафиксировано уже более 180 случаев неисправностей во время полета, тогда как в 2022 году таких инцидентов было 60.