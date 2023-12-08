Все разделы
Укр / Рус

Одиннадцать инцидентов с самолетами авиакомпании "Россия" произошло за 8 дней декабря

Пятница, 8 декабря 2023, 18:48 - Лия Ильченко

За первые 8 дней декабря с самолетами авиакомпании "Россия" произошло уже 11 инцидентов, причем два последних - в течении 8 декабря.

Об этом пишет  The Moscow Times.

Так, на момент написания новости, 8 декабря, Airbus А319-111 авиакомпании "Россия" готовился к аварийной посадке из-за разгерметизации салона в Минеральных водах. Самолёт летел из Санкт-Петербурга, на борту самолета находилось 111 человек.

Утром 8 декабря Boeing 737 (Новосибирск-Москва) компании S7 вернулся в Толмачево из-за помпажа обоих двигателей.   

Реклама:

Ранее произошло еще девять серьезных происшествий. В частности:

  • 7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204 (Авиастар-ТУ, рейс Улан-Удэ-Чжэнчжоу), лайнер вернулся в аэропорт. 
  • 6 декабря произошло  возгорание на борту Boeing-777 "Аэрофлота" рейса Москва-Камчатка. Пассажир заметил короткое замыкание проводки из-под своего кресла.
  • 5 декабря у Ан-12 отказала система управления руля, он приземлился в аэропорту "Хурба" Комсомольска-на-Амуре.
  • 5 декабря самолет Москва - Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа управление системы стабилизации. 
  • 2 декабря Airbus А321 "Аэрофлота" (Петербург - Москва) аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя. 
  • 2 декабря в тюменском "Рощино" по технической причине совершил посадку Superjet 100 компании "Ямал" (Ноябрьск-Уфа). 
  • 1 декабря Airbus A321 "Аэрофлота" (Калининград- Москва) приземлился в "Пулково" из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов. 
  • 1 декабря Boeing 737 "Аэрофлота" из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за срабатывания индикации падения давления стойки шасси. 
  • 1 декабря в  Новосибирске у борта "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки.  

Напоминаем:

Санкции отрезали Россию от обслуживания лайнеров и оригинальных запчастей. 

Реклама:

С весны 2022 года авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы (TLB), а самолеты летают неисправными.

Россия Коломойский санкции
Реклама:
Материалы по теме
Право на свободное судоходство: в Украину едет инспекционная миссия Международной морской организации 8 декабря 2023, 18:03
В Украине годами работали тысячи камер наблюдения через сервера в Москве - "Схемы" 8 декабря 2023, 15:55
Находящаяся под санкциями российская "Северсталь" заключила контракт с Китаем на поставку оборудования 8 декабря 2023, 14:31
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте