Одиннадцать инцидентов с самолетами авиакомпании "Россия" произошло за 8 дней декабря

За первые 8 дней декабря с самолетами авиакомпании "Россия" произошло уже 11 инцидентов, причем два последних - в течении 8 декабря.

Об этом пишет The Moscow Times.

Так, на момент написания новости, 8 декабря, Airbus А319-111 авиакомпании "Россия" готовился к аварийной посадке из-за разгерметизации салона в Минеральных водах. Самолёт летел из Санкт-Петербурга, на борту самолета находилось 111 человек.

Утром 8 декабря Boeing 737 (Новосибирск-Москва) компании S7 вернулся в Толмачево из-за помпажа обоих двигателей.

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Ранее произошло еще девять серьезных происшествий. В частности:

7 декабря загорелся двигатель грузового Ту-204 (Авиастар-ТУ, рейс Улан-Удэ-Чжэнчжоу), лайнер вернулся в аэропорт.

6 декабря произошло возгорание на борту Boeing-777 "Аэрофлота" рейса Москва-Камчатка. Пассажир заметил короткое замыкание проводки из-под своего кресла.

5 декабря у Ан-12 отказала система управления руля, он приземлился в аэропорту "Хурба" Комсомольска-на-Амуре.

5 декабря самолет Москва - Казань совершил аварийную посадку в Шереметьево из-за отказа управление системы стабилизации.

2 декабря Airbus А321 "Аэрофлота" (Петербург - Москва) аварийно сел в Шереметьево из-за отказа левого двигателя.

2 декабря в тюменском "Рощино" по технической причине совершил посадку Superjet 100 компании "Ямал" (Ноябрьск-Уфа).

1 декабря Airbus A321 "Аэрофлота" (Калининград- Москва) приземлился в "Пулково" из-за срабатывания индикации системы кондиционирования кабины пилотов.

1 декабря Boeing 737 "Аэрофлота" из Москвы совершил аварийную посадку в Южно-Сахалинске из-за срабатывания индикации падения давления стойки шасси.

1 декабря в Новосибирске у борта "ИрАэро" отказали автопилот и закрылки.

Напоминаем:

Санкции отрезали Россию от обслуживания лайнеров и оригинальных запчастей.

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С весны 2022 года авиакомпании требуют от персонала не вносить дефекты техники в бортовые журналы (TLB), а самолеты летают неисправными.