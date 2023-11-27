Украина продолжает поставлять России запчасти для самолетов и вертолетов - расследование

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Авиапромышленность России продолжает получать снабжение от российской компании "Авиа ФЭД сервис", которая в свою очередь закупила большую часть запчастей у Украины.

Об этом говорится в расследовании "Важных историй".

За время войны "Авиа ФЭД сервис" поставила Минобороны РФ, Ростеху и президентскому летному отряду запчастей как минимум на 650 млн рублей (2022–июль 2023 года). Большая часть, на 370 млн рублей, пришла из Украины.

Согласно таможенным данным, компания импортировала:

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детали для ремонта самолетов Ан-124 производства Харьковского машиностроительного завода ФЭД почти на 120 млн рублей,

запчасти для локационных станций вертолетов Ка-32 производства киевского завода "Радар" более чем на 67 млн,

детали для ремонта двигателей Ан-24 и Ан-12 производства "Мотор сич" (в советское время — запорожское производственное объединение "Моторостроитель"),

продукцию киевского завода "Артем", Харьковского агрегатного конструкторского бюро, Волчанского агрегатного завода и других украинских предприятий примерно на 170 млн.

Были также поставки из Франции, США и Великобритании.

До начала войны на востоке Украины Харьковский машиностроительный завод ФЭД (ХМЗ) был основным поставщиком "Авиа ФЭД сервис", на Россию приходилось 70% продаж, пишет издание.

Изначально "Авиа ФЭД сервис" был основан в 1993 году как представительство ХМЗ. Нынешний директор завода Александр Решетник родился в Луганске, учился в Харьковском авиационном институте, на его персональном сайте есть раздел с фотографиями сотрудников ФЭД.

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С началом войны на Донбассе завод официально остановил поставки в Россию. В 2018 году, "Авиа ФЭД сервис" попала под украинские санкции.

По данным "Важных историй", это не помешало поставкам в РФ — но не напрямую, а через зарегистрированную в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ) компанию Linker. У компании есть сайт на нескольких языках, включая русский; там сказано, что она специализируется на поставках авиадеталей для вертолетов Ми-8, Ми-17, Ка-32 "в любую точку мира".

Linker получал украинскую продукцию, в частности, от "Мотор сич", чей директор Вячеслав Богуслаев в октябре прошлого года был задержан по подозрению в госизмене за "незаконные поставки товаров военного назначения для российской штурмовой авиации".

На сайте родственной Linker компании Amis сказано, что компания — официальный представитель "Мотор сич" в ОАЭ и "имеет все необходимые разрешения и лицензии".

Последняя поставка Linker была сделана в январе этого года, отмечает "ВИ" со ссылкой на данные таможни. После этого поставки продолжились уже через компанию "Бакайторг1" из Кыргызстана, которая была зарегистрирована в апреле 2023 года. За это время она успела продать России продукции украинского ХМЗ на 40 млн рублей.

Владельцем Linker на LinkedIn указан Алексей Пальчик. Этим человеком может быть уроженец Полтавы, выпускник Иркутского высшего военного авиационного училища Алексей Пальчик, отмечает издание.

"Важные истории" связались с Пальчиком, но он заявил, что "компания Linker из Украины в Россию никогда ничего не поставляла и не поставляет". На уточняющий вопрос, поставляла ли Linker товары для компании "Авиа ФЭД сервис", Пальчик сказал, что отвечать "не готов".

Директор "Авиа ФЭД сервис" Александр Решетник заявил "Важным историям", что украинская продукция, поступившая компании в 2022-2023 года, была закуплена ранее и просто "лежала за границей".

Однако на вопрос, как это возможно в случае с поставками через "Бакайторг1", зарегистрированную несколько месяцев назад, он ответить не смог.

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