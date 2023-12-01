В России за день произошло два аварийных инцидента с гражданскими самолетами
Два самолета "Аэрофлота" за день совершили экстренные посадки из-за технических неисправностей.
Об этом сообщают российские СМИ.
Так, утром 1 декабря на борту летевшего из Москвы в Южно-Сахалинск "Боинга" сработало предупреждение о падении давления в одном из шести колес шасси. Это произошло перед посадкой в аэропорту назначения.
"В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестил наземные службы аэропорта", — сообщили в "Аэрофлоте" российскому агентству "Интерфакс".
В результате пилотам удалось приземлить самолет. На борту находились 408 пассажиров и 14 членов экипажа.
Второй случай произошел 1 декабря с самолетом, летевшим из Калининграда в Москву, которому пришлось запрашивать нештатную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.
"Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность", — рассказал собеседник "Интерфакса".
В "Аэрофлоте" пояснили, что посадка была совершена из-за срабатывания индикации системы охлаждения оборудования в кабине пилотов.
"В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту", — отметили в авиакомпании.
На борту самолета находились 182 пассажира.
Напоминаем:
В ноябре стало известно, что украинской разведке удалось получить документацию за почти 1,5-летний период. Полученные данные дают право говорить о том, что российская гражданская авиация находится на грани коллапса.
Только за январь 2023 года в РФ было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около 1/3 было квалифицировано как ЧП разного уровня опасности.
В 2 октября в России за день произошло сразу три аварийных инцидента с гражданскими самолетами.
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