В России за день произошло два аварийных инцидента с гражданскими самолетами

Два самолета "Аэрофлота" за день совершили экстренные посадки из-за технических неисправностей.

Об этом сообщают российские СМИ.

Так, утром 1 декабря на борту летевшего из Москвы в Южно-Сахалинск "Боинга" сработало предупреждение о падении давления в одном из шести колес шасси. Это произошло перед посадкой в аэропорту назначения.

"В соответствии с правилами выполнения полетов экипаж выполнил все необходимые в данном случае процедуры, в том числе оповестил наземные службы аэропорта", — сообщили в "Аэрофлоте" российскому агентству "Интерфакс".

Реклама:

В результате пилотам удалось приземлить самолет. На борту находились 408 пассажиров и 14 членов экипажа.

Второй случай произошел 1 декабря с самолетом, летевшим из Калининграда в Москву, которому пришлось запрашивать нештатную посадку в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге.

"Во время полета наземные службы получили информацию о технической неисправности воздушного судна. Аварийно-спасательная команда была приведена в полную готовность", — рассказал собеседник "Интерфакса".

Реклама:

В "Аэрофлоте" пояснили, что посадка была совершена из-за срабатывания индикации системы охлаждения оборудования в кабине пилотов.

"В целях обеспечения безопасности полета и в соответствии с правилами выполнения полетов командир воздушного судна принял решение о выполнении посадки в ближайшем аэропорту", — отметили в авиакомпании.

На борту самолета находились 182 пассажира.

Напоминаем:

В ноябре стало известно, что украинской разведке удалось получить документацию за почти 1,5-летний период. Полученные данные дают право говорить о том, что российская гражданская авиация находится на грани коллапса.

Только за январь 2023 года в РФ было зафиксировано 185 авиапроисшествий. Около 1/3 было квалифицировано как ЧП разного уровня опасности.

В 2 октября в России за день произошло сразу три аварийных инцидента с гражданскими самолетами.

Читайте также: Крутое пике гражданской авиации на России