Агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг Украины

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента Украины в иностранной валюте на уровне CC и РДЭ в национальной валюте на уровне ССС-.

Об этом сообщили в пресс-службе агентства, передает Интерфакс-Украина.

"Подтверждение...отражает ожидания Fitch дальнейшей реструктуризации коммерческого долга до окончания двухлетнего перерыва в выплатах по еврооблигациям 1 сентября 2024 года", - говорится в заявлении.

По мнению аналитиков, если единой комплексной реструктуризации долга с коммерческими кредиторами не удастся достичь, возможно из-за неопределенности, связанной с безопасностью, будет сделан промежуточный шаг в виде дальнейшей отсрочки платежей по еврооблигациям, как это было сделано в августе 2022 года.

Реклама:

Также агентство подтвердило РДЭ в национальной валюте "CCC-", объяснив более высокий рейтинг ожиданиями того, что внутренний долг будет исключен из реструктуризации в следующем году, отчасти потому, что только 3% его принадлежит нерезидентам по сравнению с 45%, принадлежащих НБУ. Еще 40% принадлежит украинскому банковскому сектору, в том числе 20% - госбанкам, поэтому реструктуризация такого долга может подорвать внутренний долговой рынок и стабильность финансового сектора.

"Тем не менее, рейтинг отражает все еще существенный кредитный риск по долгу в национальной валюте в долгосрочной перспективе, частично из-за неопределенности относительно источников финансирования в течение потенциально длительного периода очень высокого бюджетного дефицита", - отмечается в заявлении.

Напоминаем:

Реклама:

Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings с октября больше не оценивает кредитоспособность Беларуси.