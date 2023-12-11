Агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг України 

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings підтвердило довгостроковий рейтинг дефолту емітента України в іноземній валюті на рівні CC та РДЕ в національній валюті на рівні ССС-.

Про це повідомили у пресслужбі агентства, передає Інтерфакс-Україна.

"Підтвердження...відображає очікування Fitch подальшої реструктуризації комерційного боргу до закінчення дворічної перерви у виплатах з єврооблігацій 1 вересня 2024 року", – йдеться у заяві.

На думку аналітиків, якщо єдиної комплексної реструктуризації боргу з комерційними кредиторами не вдасться досягти, можливо через невизначеність, пов'язану з безпекою, буде зроблено проміжний крок у вигляді подальшого відтермінування платежів по єврооблігаціях, як це було зроблено в серпні 2022 року.

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Також агентство підтвердило РДЕ в національній валюті "CCC-", пояснивши більш високий рейтинг очікуваннями того, що внутрішній борг буде виключений із реструктуризації наступного року, частково тому, що лише 3% його належить нерезидентам порівняно з 45%, що належить НБУ. Ще 40% належить українському банківському сектору, зокрема 20% – держбанкам, тому реструктуризація такого боргу може підірвати внутрішній борговий ринок та стабільність фінансового сектору.

"Тим не менш, рейтинг відображає все ще суттєвий кредитний ризик за боргом у національній валюті у довгостроковій перспективі, частково через невизначеність щодо джерел фінансування протягом потенційно тривалого періоду дуже високого бюджетного дефіциту", – наголошується в заяві.

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Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings з жовтня більше не оцінює кредитоспроможність Білорусі.





