Четыре страны ЕС призывают бойкотировать польских перевозчиков из-за блокады границы с Украиной

Торговые ассоциации и союзы по меньшей мере четырех стран Европейского Союза призвали бойкотировать перевозчиков из Польши из-за блокады на границе с Украиной, которую они устроили более месяца назад.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на "Укринформ", в распоряжении которого есть обращение союзов.

В обращении ассоциации призывают все компании ЕС и их транспортные сектора не возобновлять старые контракты и не заключать новые с польскими транспортными компаниями, пока они будут продолжать блокировать польско-украинскую границу.

Они напоминают, что в результате более месяца блокады в Украине выросли цены и не хватает топлива, экспорт из Украины упал в ноябре на 40%, а двое украинских водителей умерли в очереди из более чем 2500 грузовиков.

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По мнению подписантов обращения, бойкот в ЕС будет побуждать польских перевозчиков быстро завершить блокаду.

"Рынок Западной Европы для этих (польских. – Ред.) компаний более важен, чем украинский транспортный рынок. У нас нет никаких проблем с действиями профсоюзов, и польские транспортные союзы могут проводить их внутри Польши, без нанесения вреда государству, которое бьется в тяжелых боях за всех нас", – говорится в обращении.

Как отмечает "Укринформ", документ подписали представители Бизнес-клуба Бельгия-Украина, Украинско-австрийской ассоциации, Торговой палаты Нидерланды-Украина, Украинской торговой палаты в Италии.

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Напоминаем:

Блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.

Правительства Украины и Польши в последние недели ведут диалог в попытках найти компромиссные решения для разблокирования границы. В Мининфраструктуры заявили, что ожидают от Польши возобновления переговоров с блокировщиками после того, как в пункте пропуска "Угринов – Долгобычув" начали пропускать пустые грузовики.

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, чего требуют польские и словацкие блокировщики границы.

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