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Fitch припинив оцінку кредитоспроможності Білорусі

Субота, 7 жовтня 2023, 10:00 - Ігор Пилипів
 
getty images

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не оцінює кредитоспроможність Білорусії.

Про це йдеться в заяві Fitch Ratings

Зазначається, Fitch відкликало рейтинги Білорусії, включно з довгостроковим рейтингом дефолту емітента в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт).

"Відкликання рейтингів Білорусії зумовлене відсутністю достатньої участі в рейтинговому процесі емітента. Таким чином, у Fitch більше немає достатньої інформації для підтримки рейтингів. Відповідно, Fitch більше не буде надавати рейтинги (або аналітичне висвітлення) Білорусії", - йдеться в повідомленні агентства.

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Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що рейтингове агентство Fitch Ratings 19 липня 2022 року знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента  в іноземній валюті Білорусі з C до  RD  (обмежений дефолт).

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Білорусь Fitch
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Економічна правда
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