Fitch припинив оцінку кредитоспроможності Білорусі

getty images

Міжнародне рейтингове агентство Fitch Ratings більше не оцінює кредитоспроможність Білорусії.

Про це йдеться в заяві Fitch Ratings

Зазначається, Fitch відкликало рейтинги Білорусії, включно з довгостроковим рейтингом дефолту емітента в іноземній валюті на рівні "RD" (обмежений дефолт).

"Відкликання рейтингів Білорусії зумовлене відсутністю достатньої участі в рейтинговому процесі емітента. Таким чином, у Fitch більше немає достатньої інформації для підтримки рейтингів. Відповідно, Fitch більше не буде надавати рейтинги (або аналітичне висвітлення) Білорусії", - йдеться в повідомленні агентства.

Реклама:

Нагадаємо:

Раніше повідомлялось, що рейтингове агентство Fitch Ratings 19 липня 2022 року знизило довгостроковий рейтинг дефолту емітента в іноземній валюті Білорусі з C до RD (обмежений дефолт).

Реклама: