Словацкие перевозчики возобновят блокаду на границе с Украиной

Профсоюз автодорожных перевозчиков Словакии UNAS решил возобновить блокаду на границе с Украиной с середины дня в понедельник.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В UNAS решили возобновить протест на КПП "Вишне Немецкое – Ужгород" с 15:00 в понедельник, 11 декабря "до дальнейших сообщений".

Блокировать собираются въезд грузового транспорта на территорию Словакии, тогда как пассажирское движение обещают не ограничивать.

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Ключевым требованием блокировщиков, как и в польских протестах перевозчиков, является восстановление разрешений для украинских перевозчиков.

Как известно, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Словацкие перевозчики впервые присоединились к блокаде 1 декабря и угрожали полностью заблокировать КПП, если на их требования не отреагируют.

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В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков.

Европейская правда