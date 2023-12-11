Все разделы
Укр / Рус

Словацкие перевозчики возобновят блокаду на границе с Украиной

Понедельник, 11 декабря 2023, 09:00 - Европейская правда

Профсоюз автодорожных перевозчиков Словакии UNAS решил возобновить блокаду на границе с Украиной с середины дня в понедельник.

Об этом сообщает Aktuality, пишет "Европейская правда".

В UNAS решили возобновить протест на КПП "Вишне Немецкое – Ужгород" с 15:00 в понедельник, 11 декабря "до дальнейших сообщений".

Блокировать собираются въезд грузового транспорта на территорию Словакии, тогда как пассажирское движение обещают не ограничивать.

Реклама:

Ключевым требованием блокировщиков, как и в польских протестах перевозчиков, является восстановление разрешений для украинских перевозчиков.

Как известно, блокада польских перевозчиков продолжается с 6 ноября, ключевое ее требование – вернуть систему разрешений для украинских перевозчиков.

Словацкие перевозчики впервые присоединились к блокаде 1 декабря и угрожали полностью заблокировать КПП, если на их требования не отреагируют.

Реклама:

В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков.

Европейская правда

Словакия Украина транспорт
Реклама:
Материалы по теме
Словацкие перевозчики готовы полностью заблокировать пункт пропуска на украинской границе 6 декабря 2023, 11:29
FT: Чехия и Словакия хотят продлить разрешение на продажу продуктов из российской нефти 5 декабря 2023, 18:50
Блокада пункта пропуска на границе со Словакией завершилась 5 декабря 2023, 09:16
Экономическая правда
Укр / Рус
Поиск на сайте