В Украине ожидают, что венгры не будут перекрывать границу

В Государственной пограничной службе надеются, что акции венгерских перевозчиков на границе ограничатся демонстрациями, без перекрытия дороги "Загонь-Чоп".

Об этом заявил представитель государственной пограничной службы Андрей Демченко в эфире телемарафона "Единые новости".

Как отмечается, по состоянию на утро 10 декабря на пересечение границы с Венгрией ожидают около 1000 грузовиков.

"Отмечали что, вроде бы, не будет происходить блокировка для движения грузовиками", - сообщает Демченко.

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Об этом также сообщает вице-президент Ассоциации международных автомобильных перевозчиков Украины, Владимир Балин:

"По нашей информации будет именно забастовка, не блокирование дороги, а забастовка. Фактически забастовщики будут стоять у дороги и выражать свой протест, потому что нам не возвращают разрешения", - сказал он.

Напомним:

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Ассоциация венгерских автоперевозчиков (MKFE) заявила, что с понедельника, 11 декабря, начнет демонстрацию на пограничном пункте пропуска "Загонь - Чоп" подобную той, как "это сделали польские и словацкие водители".

Экономическая правда