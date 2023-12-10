Угорські перевізники планують перекрити рух на кордоні з Україною

Асоціація угорських автоперевізників (MKFE) заявила, що з понеділка, 11 грудня, розпочне демонстрацію на прикордонному пункті пропуску "Загонь — Чоп" подібну до тієї, як "це зробили польські та словацькі водії".

Як пише "Європейська правда", про це йдеться у заяві MKFE.

В організації зазначили, що відповідний дозвіл на демонстрацію уже дали в поліції.

Угорські перевізники кажуть, що метою протесту є привернення уваги Європейської комісії та уряду Угорщини до "серйозних ринкових наслідків" угоди з Україною про часткову лібералізацію автомобільних вантажних перевезень, яка "поставила багато угорських підприємств у критичну ситуацію".

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Вони вимагають негайного перегляду угоди та відновлення ліцензійних квот для українських перевізників, а також їхнього ефективного та інтенсивного офіційного контролю.

Як відомо, блокада кордону з Україною, влаштована групою польських перевізників, триває вже понад місяць. Віднедавна до неї приєдналися словацькі перевізники.

Благодійні та неурядові організації, які постачають військову допомогу ЗСУ, через блокаду зіткнулися із кількатижневими затримками критично важливих поставок безпілотників, електроніки та пікапів. Втім, в уряді Польщі ці звинувачення відкидають.

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У Єврокомісії заявили, що виступають проти відновлення системи видачі дозволів для українських далекобійників, що вимагають польські та словацькі блокувальники кордону.

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Європейська правда.