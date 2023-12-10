Венгерские перевозчики планируют перекрыть движение на границе с Украиной

Ассоциация венгерских автоперевозчиков (MKFE) заявила, что с понедельника, 11 декабря, начнет демонстрацию на пограничном пункте пропуска "Захонь – Чоп" подобную той, как "это сделали польские и словацкие водители".

Как пишет "Европейская правда", об этом говорится в заявлении MKFE.

В организации отметили, что соответствующее разрешение на демонстрацию уже дали в полиции.

Венгерские перевозчики говорят, что целью протеста является привлечение внимания Европейской комиссии и правительства Венгрии к "серьезным рыночным последствиям" соглашения с Украиной о частичной либерализации автомобильных грузовых перевозок, которое "поставило многие венгерские предприятия в критическую ситуацию".

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Они требуют немедленного пересмотра соглашения и восстановления лицензионных квот для украинских перевозчиков, а также их эффективного и интенсивного официального контроля.

Как известно, блокада границы с Украиной, устроенная группой польских перевозчиков, продолжается уже более месяца. С недавних пор к ней присоединились словацкие перевозчики.

Благотворительные и неправительственные организации, которые поставляют военную помощь ВСУ, из-за блокады столкнулись с многонедельными задержками критически важных поставок беспилотников, электроники и пикапов. Впрочем, в правительстве Польши эти обвинения отвергают.

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В Еврокомиссии заявили, что выступают против восстановления системы выдачи разрешений для украинских дальнобойщиков, что требуют польские и словацкие блокировщики границы.

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Европейская правда