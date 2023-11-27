"Укрзализныця" запустила новый маршрут в Будапешт и Вену

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С 10 декабря "Укрзализныця" запускает новый прямой поезд № 143/146 Вена - Чоп - Вена, которая на станции Чоп будет "подвязан" под пересадку на группу спальных вагонов из Киева (через Львов) именно для пересадочных пассажиров.

Об этом сообщила прессслужба "Укрзализныци".

Ночную часть поездки за границу (Киев, Ровно, Луцк, Львов – Чоп) пассажиры проведут в спальных вагонах "Укрзализныци", а днем будут ехать по маршруту Чоп — Будапешт — Вена в сидячих вагонах венгерской железной дороги 1 или 2 класса.

Билет из Киева в Вену (сидячий вагон 2 класса + купе) будет стоить около 2500 грн. Пересадка в Чопе будет согласована, то есть поезд всегда будет ждать всех своих пассажиров.

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Расписание: отправление поезда из Киева под №745 ежедневно в 16:38 (с Луцка в 17:45, из Ровно в 19:02 под №368), Львов 23:31 - 00:23, Чоп 06:20.

На вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №146 Чоп — Вена, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 08:23, Будапешт-Келете в 14:20 — 14:40, прибытие к главному вокзалу Вены в 17:20.

На обратном пути поезд №143 Вена-Чоп отправляется из столицы Австрии в 10:42, Будапешт-Келете - 13:19 -13:40, прибытие в Чоп в 20:59. По прибытии на вокзале станции Чоп пассажиры проходят погранично-таможенные операции и пересаживаются в поезд №367, который будет отправляться из Чопа ежедневно в 23:24 (посадка с 22:50), Львов в 05:18 - 06:20, прибытие в Киев в 13:12 (Уровень 09:51, Луцк 11:30).

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Билеты на внутриукраинский сегмент можно купить в приложении "Укрзализныци", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов, а на сегмент Вена - Чоп - Вена билеты можно приобрести во всех международных кассах "Укрзализныци" или Австрии.

Напомним:

"Укрзализныця" презентовала новый график движения поездов на 2024 год. Он предусматривает запуск 14 новых рейсов – 11 внутренних и 3 международных.