В Україні очікують, що угорці не перекриватимуть кордон

В Державній прикордонній службі сподіваються, що акції угорських перевізників на кордоні обмежаться демонстраціями, без перекриття дороги "Загонь-Чоп".

Про це заявив речник державної прикордонної служби Андрій Демченко в ефірі телемарафону "Єдині новини".

Як зазначається, станом на ранок 10 грудні на перетин кордону з Угорщиною очікують близько 1000 вантажівок.

"Зазначали що, начебто, не відбуватиметься блокування для руху вантажівками", - повідомляє Демченко.

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Про це також повідомляє віцепрезидент Асоціації міжнародних автомобільних перевізників України, Володимир Балін:

"За нашою інформацією буде саме страйк, не блокування дороги, а страйк. Фактично страйкарі будуть стояти біля дороги і виражати свій протест, тому що нам не повертають дозволи", - сказав він.

Нагадаємо:

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Асоціація угорських автоперевізників (MKFE) заявила, що з понеділка, 11 грудня, розпочне демонстрацію на прикордонному пункті пропуску "Загонь — Чоп" подібну до тієї, як "це зробили польські та словацькі водії".

Економічна правда