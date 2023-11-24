Отмывание 10 миллиардов: бывшему главе Фонда госимущества Сенниченко обновили подозрение
Национальное антикоррупционное бюро обновило подозрение бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко – теперь его также подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен.
Об этом НАБУ объявило 24 ноября.
Сенниченко по этому делу выступает руководителем и организатором. В деле также фигурируют (должности указаны на момент преступления):
- приближенный к Сенниченко человек – соорганизатор;
- советник Сенниченко;
- два и. о. директора "Одесского припортового завода" (в разные периоды);
- и. о. руководителя "Объединенная горно-химическая компания";
- два владельца компании, победившей на торгах по "Одесскому припортовому заводу";
- еще два соучастника.
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Напомним:
В марте 2023 года НАБУ объявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий.
В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.
Директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Укринформу 21 июня сказал, что Сенниченко собираются объявлять и международный розыск и, возможно, когда-то экстрадируют в Украину.