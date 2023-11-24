Отмывание 10 миллиардов: бывшему главе Фонда госимущества Сенниченко обновили подозрение

Дмитрий Сенниченко фонд госимущества

Национальное антикоррупционное бюро обновило подозрение бывшему главе Фонда госимущества Дмитрию Сенниченко – теперь его также подозревают в отмывании 10 миллиардов гривен.

Об этом НАБУ объявило 24 ноября.

Сенниченко по этому делу выступает руководителем и организатором. В деле также фигурируют (должности указаны на момент преступления):

приближенный к Сенниченко человек – соорганизатор;

советник Сенниченко;

два и. о. директора "Одесского припортового завода" (в разные периоды);

и. о. руководителя "Объединенная горно-химическая компания";

два владельца компании, победившей на торгах по "Одесскому припортовому заводу";

еще два соучастника.

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Напомним:

В марте 2023 года НАБУ объявило о разоблачении преступной организации во главе с бывшим председателем Фонда госимущества Сенниченко, которая в течение 2019-2021 годов завладела более 500 млн грн средств государственных предприятий.

В НАБУ считают, что экс-глава Фонда госимущества Дмитрий Сенниченко несколько раз отказался от многомиллионных взяток, чтобы создать себе имидж борца с коррупцией. На самом же деле таким образом он устранял конкурентов.

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Директор НАБУ Семен Кривонос в интервью Укринформу 21 июня сказал, что Сенниченко собираются объявлять и международный розыск и, возможно, когда-то экстрадируют в Украину.