Экс-замглавы Госспецсвязи отправили в СИЗО с альтернативой залога

Виктор Жора фото: госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд (ВАКС) избрал меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой залога в сумме 10 млн грн бывшему заместителю председателя Госспецсвязи Виктору Жоре.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

"Следственный судья ВАКС избрал меру пресечения бывшему заместителю председателя Госспецсвязи, который совместно с другими лицами подозревается в завладении государственными средствами в сумме более 62 млн грн при закупке средств информатизации, предназначенных для создания системы защищенных реестров данных.

Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ, согласованное прокурором САП, и применил к бывшему заместителю меру пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения 10 млн грн залога и возложением процессуальных обязанностей в случае его внесения", - говорится в сообщении САП.

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Напомним:

20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.

Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

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В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

В Госспецсвязи отреагировали на подозрение экс-главе Юрию Щиголю и заявили, что все закупки с 2020 года проводили с соблюдением законодательства. Ведомство призывает воздержаться от обвинений чиновников до решения суда.

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Во время обыска у экс-председателя Госспецсвязи обнаружили 82 тыс евро и 72 тыс долл наличными. Во время обыска у Щиголя нашли криптокошелек с 1,5 млн долл на счету, рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач.

По словам прокурора, Щиголь также располагает 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USDT, что эквивалентно 1 201 928 долл, и 6,9 биткоина (265 тыс долл).

24 ноября Щиголь вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения.

Экономическая правда