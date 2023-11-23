ВАКС арестовал бывшего главу Госспецсвязи на 2 месяца

Фото: Госспецсвязи

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Об этом сообщает пресс-служба САП.

Щиголь также может внести залог – 25 миллионов гривен. Размер залога прокуроры аргументировали тем, что доход Щиголя за последние годы составил 4,5 млн грн.

К тому же во время обыска у экс-председателя Госспецсвязи обнаружили 82 тыс евро и 72 тыс долл наличными. Во время обыска у Щиголя нашли криптокошелек с 1,5 млн долл на счету, рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач.

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По словам прокурора, Щиголь также располагает 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USDT, что эквивалентно 1 201 928 долл, и 6,9 биткоина (265 тыс долл).

Напомним:

20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.

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Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

В Госспецсвязи отреагировали на подозрение экс-главе Юрию Щиголю и заявили, что все закупки с 2020 года проводили с соблюдением законодательства. Ведомство призывает воздержаться от обвинений чиновников до решения суда.