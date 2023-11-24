Экс-глава Госспецсвязи Щиголь вышел из-под стражи

Юрий Щиголь фото: dev.ua

Экс-глава Госспецсвязи Юрий Щиголь, который подозревается в завладении госсредствами на более 62 млн грн при закупке средств информатизации, вышел из-под стражи через день после избрания ему меры пресечения.

Об этом сообщает Центр противодействия коррупции (ЦПК).

Отмечается, что был внесен залог, определенный судом (25 млн грн).

Также под залог вышли нардеп Андрей Одарченко (залог 15 млн грн) и застройщик Сергей Копыстырь (которого утром в пятницу отправили в СИЗО с залогом в 100 млн грн, а уже к вечеру деньги внесли), которые подозреваются в попытке подкупа главы Госагентства восстановления и развития инфраструктуры Мустафы Найема и вице-премьер-министра по восстановлению Украины Александра Кубракова.

Реклама:

"Нам неизвестно, внесли они залог самостоятельно или это сделали третьи лица, но скорость внесения многомиллионных залогов космическая.

Прокуроры САП просили значительно большую сумму для Щиголя (50 млн грн)", - заявили в ЦПК.

Напомним:

Реклама:

20 ноября Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении более 62 миллионами гривен государственных средств.

Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

В Госспецсвязи отреагировали на подозрение экс-главе Юрию Щиголю и заявили, что все закупки с 2020 года проводили с соблюдением законодательства. Ведомство призывает воздержаться от обвинений чиновников до решения суда.

Высший антикоррупционный суд арестовал на два месяца бывшего главу Государственной службы специальной связи и защиты информации Юрия Щиголя.

Во время обыска у экс-председателя Госспецсвязи обнаружили 82 тыс евро и 72 тыс долл наличными. Во время обыска у Щиголя нашли криптокошелек с 1,5 млн долл на счету, рассказал прокурор Специализированной антикоррупционной прокуратуры Игорь Ткач.

По словам прокурора, Щиголь также располагает 1 201 285 единиц криптовалюты Tether USDT, что эквивалентно 1 201 928 долл, и 6,9 биткоина (265 тыс долл).

Экономическая правда