Руководство Госспецсвязи разоблачили в хищении 62 миллионов: председателя и заместителя уволили

экс-председатель Госспецсвязи Юрий Щиголь пресс-служба Госспецсвязи

Национальное антикоррупционное бюро и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили руководство Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины в завладении свыше 62 миллионов гривен государственных средств.

Об этом сообщают пресс-службы НАБУ и САП.

Следствие выяснило, что в течение 2020-2022 годов владелец группы компаний в сговоре с руководством Госспецсвязи разработали схему завладения бюджетными средствами, выделенными на закупку оборудования и программного обеспечения.

Для этого были привлечены две подконтрольные компании, а закупку засекретили, чтобы избежать открытых торгов и обеспечить их победу.

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С этими компаниями подчиненное Госспецсвязи ГП "Украинские специальные системы" заключило договоры на поставку программного обеспечения и услуг и перечислисло в 2021-2022 годах средства в сумме более 285 млн грн.

Реальная стоимость ПО, которое компании приобрели у иностранного производителя, составила 223 млн грн, а разницей более чем в 62 млн грн и завладели участники преступления.

Эти средства были выведены на счета подконтрольных компаний за рубежом с целью легализации и распределения между членами организованной группы.

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В настоящее время подозреваются шесть человек:

на момент совершения преступления председатель Госспецсвязи (Юрий Щиголь);

его заместитель Виктор Жора ;

гендиректор и сотрудник госпредприятия;

владелец группы компаний (организатор схемы) и один его работник.

набу

В этот же день Кабинет Министров уволил с должностей главу Госспецсвязи Юрия Щиголя и его заместителя по вопросам цифрового развития, цифровых трансформаций и цифровизации Виктора Жору.

Временно обязанности главы Госспецсвязи возложили на Дмитрия Маковского, работавшего в должности первого заместителя главы ведомства.

Экономическая правда