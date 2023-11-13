





В Кабмине объявили отбор украинских бизнесов, которым помогут выйти на рынок Польши

Минцифры вместе с Офисом по развитию предпринимательства и проектом "Дія.Бізнес" объявили об отборе 30 малых и средних бизнесов в Украине, которым бесплатно помогут выйти на рынок Польши.

Реклама:

Об этом сообщает Министерство цифровой трансформации.

"Расширяем пилотную программу поддержки малого и среднего бизнеса. Чтобы помочь предпринимателям масштабироваться и выйти на зарубежные рынки", - говорится в сообщении.

В рамках программы отберут 30 малых и средних бизнесов, которые смогут добавить информацию о своей компании и товарах в Каталог украинских производителей, которые планируют экспортировать в Польшу.

Реклама:

"Это поможет украинским производителям установить прямые деловые контакты с польскими компаниями", - заявили в Минцифры.

Приняв участие в проекте, предприниматели получат:

сопровождение от локального эксперта, который будет оказывать консалтинговую поддержку;

помощь в налаживании потенциального партнерства. Команда проекта будет продвигать Каталог с товарами компаний-участников на встречах с представителями польского бизнеса;

адаптацию материалов для Каталога. При необходимости отобранным участникам помогут перевести информационную справку о компании и товарах на польский и английский языки.

"Этот бесплатный онлайн-инструмент в исполнении Киевской школы экономики размещен на веб-сайте центра поддержки предпринимателей Дія.Бізнес в Варшаве", - пояснили в Минцифры.

Чтобы принять участие в проекте, нужно заполнить регистрационную форму на портале Дія.Бізнес до 30 ноября.

"Благодаря близкому географическому расположению, удобной логистике и платежеспособности покупателей этот рынок является одним из самых привлекательных для отечественных экспортеров. Поэтому расширением пилотной программы мы стремимся помочь малому и среднему бизнесу наладить поставки, прочнее закрепиться на польском рынке и увеличить экспорт", - отметил директор Офиса по развитию предпринимательства и экспорта Андрей Ремизов.

Как напоминают в Минцифры, в 2022-м почти каждая десятая компания, созданная в Польше, была украинской.

В 2022 году Польша импортировала продукции украинского производства на 6,7 млрд долл. США.