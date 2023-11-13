В Мінцифри оголосили відбір українських бізнесів, яким допоможуть вийти на ринок Польщі

Мінцифри разом з Офісом з розвитку підприємництва та та експорту, проєктом "Дія.Бізнес" оголосили про відбір 30 малих та середніх бізнесів в Україні, яким безплатно допоможуть вийти на ринок Польщі.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

"Розширюємо пілотну програму підтримки малого та середнього бізнесу. Щоб допомогти підприємцям масштабуватися та вийти на закордонні ринки", - йдеться в повідомленні.

У межах програми відберуть 30 малих і середніх бізнесів, які зможуть додати інформацію про свою компанію та товари до Каталогу українських виробників, що планують експортувати до Польщі.

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"Це допоможе українським виробникам встановити прямі ділові контакти з польськими компаніями", - заявили в Мінцифри.

Взявши участь у проєкті, підприємці отримають:

супровід від локального експерта, який надаватиме консалтингову підтримку;

допомогу в налагодженні потенційного партнерства. Команда проєкту промотуватиме Каталог з товарами компаній-учасників на зустрічах з представниками польського бізнесу;

адаптацію матеріалів для Каталогу. За потреби відібраним учасникам допоможуть перекласти інформаційну довідку про компанію та товари польською й англійською мовами.

"Цей безплатний онлайн-інструмент у виконанні Київської школи економіки розміщено на вебсайті центру підтримки підприємців Дія.Бізнес у Варшаві", - пояснили в Мінцифри.

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Щоб взяти участь у проєкті, потрібно заповнити реєстраційну форму на порталі Дія.Бізнес до 30 листопада.

"Завдяки близькому географічному розташуванню, зручній логістиці та платоспроможності покупців цей ринок є одним з найпривабливіших для вітчизняних експортерів. Тож розширенням пілотної програми ми прагнемо допомогти малому й середньому бізнесу налагодити постачання, міцніше закріпитися на польському ринку та збільшити експорт", — зазначив директор Офісу з розвитку підприємництва та експорту Андрій Ремізов.

Як нагадують в Мінцифри, у 2022-му майже кожна десята компанія, створена в Польщі, була українською.

У 2022 році Польща імпортувала продукції українського виробництва на 6,7 млрд доларів.