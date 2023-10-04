МВФ возобновил работу постоянного представительства в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу своего постоянного представительства в Киеве.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в X (Twitter).

"Я рада объявить о возобновлении работы Постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной", - написала Георгиева.

I am delighted to announce the reopening of the IMF Resident Representative Office in Kyiv, as we further deepen our engagement with Ukraine 🇺🇦.

Learn more about our work in Ukraine: https://t.co/IqmsdHPS7p pic.twitter.com/JDO8beMdBU Реклама: October 3, 2023

Ранее сообщалось, что команда МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Фонда Умой Рамакришнан 1 октября прибыла в Киев и начала встречи с представителями украинской власти и другими ключевыми партнерами.

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Напомним:

Сообщалось, что миссия Международного валютного фонда (МВФ) начала 25 сентября в Варшаве технические дискуссии с представителями Украины в контексте подготовки ко второму пересмотру программы расширенного финансирования (EFF).

Совет директоров МВФ в июне завершил первый пересмотр программы расширенного финансирования в рамках механизма расширенного финансирования (EFF) для Украины - Украина получила около 890 млн долл США, которые направят на бюджетную поддержку.

В марте Исполнительный совет МВФ одобрил четырехлетний пакет финансирования для Украины на сумму 15,6 миллиардов долларов, чтобы помочь стране удовлетворить неотложные финансовые потребности на фоне продолжающейся войны. Всего в этом году Украина имеет возможность получить от МВФ три транша на общую сумму 3,3 млрд СПЗ (4,5 млрд долл США).

Впоследствии Международный валютный фонд опубликовал 19 структурных маяков, которые Украина пообещала выполнить в рамках программы сотрудничества на 15,6 млрд долл.