МВФ возобновил работу постоянного представительства в Украине

Международный валютный фонд (МВФ) возобновил работу своего постоянного представительства в Киеве.

Об этом сообщила директор-распорядитель МВФ Кристалина Георгиева в X (Twitter).

"Я рада объявить о возобновлении работы Постоянного представительства МВФ в Киеве, поскольку мы продолжаем углублять наше сотрудничество с Украиной", - написала Георгиева.

I am delighted to announce the reopening of the IMF Resident Representative Office in Kyiv, as we further deepen our engagement with Ukraine 🇺🇦.

