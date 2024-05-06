"Автострада" получит более 445 миллионов за ремонт участка "Демеевская" - "Лыбедская"

Для ремонта столичного метро между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" Киевский метрополитен заключил договор с ООО "СП "Автострада" на 445,49 млн грн.

Об этом свидетельствуют данные на портале госзакупок Prozorro.

Согласно договору, которые заключили 30 апреля, работы должны выполнить до конца 2024 года. Владелец Автострада Максим Шкиль рассказал Forbes-Украина, что компания рассчитывает завершить работы до конца августа текущего года.

По словам Шкиля, соглашение было заключено без торгов, по прямому контракту, ремонт участка между станциями "Демеевская" и "Лыбедская" является насущной необходимостью для функционирования синей ветки метро.

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"Автострада предложила цену почти вдвое меньше оценки заказчика, - примерно 400 млн грн. Это ценовое предложение было самым низким среди конкурентов. На сегодня ни копейки за этот объект в Autostrada никто не заплатил. Авансирование не предусмотрено, так прописан контракт. Сейчас работаем, чтобы заработать себе имя в строительстве метро", - пояснил Шкиль.

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Экономическая правда.