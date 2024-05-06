Великобритания предоставила грант на производство возобновляемого водорода в Одесской области

Компании "Водород Украины" и AB5 Consulting получили грант от правительства Великобритании на реализацию проекта H2U по производству возобновляемого водорода в Одесской области.

Об этом сообщает пресс-служба Hydrogen Ukraine.

Проект предусматривает строительство завода по возобновляемому водороду с начальной электролизной мощностью 100 МВт, предназначенного для производства возобновляемой электроэнергии и "зеленого" водорода для внутренних нужд и экспорта в страны ЕС.

Также предполагается строительство солнечной и ветровой электростанций мощностью 120 МВт и 80 МВт соответственно, а также оценку возможности подземного хранения водорода в соляных образованиях Одесской области.

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В рамках проекта H2U будет проведено комплексное технико-экономическое обоснование под административным руководством AB5 Consulting (Великобритания) и техническим руководством Водень Украины (Украина). Это технико-экономическое обоснование заложит основу для этапов строительства и реализации проекта.

Экономическая правда.