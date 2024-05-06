Польша продолжит оплату более 20 тысяч терминалов Starlink для Украины

Правительство Польши продолжит оплачивать работу более 20 тысяч терминалов Starlink, которые Варшава передала Украине.

Об этом сообщил вице-премьер-министр по инновациям, развитию образования, науки и технологий – министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров.

"Польша – наш последовательный партнер по треку цифровизации. Страна предоставила более 20 тысяч терминалов Starlink, которые стали частью критической инфраструктуры, они обеспечивают украинцев связью и интернетом", - отметил Федоров по итогам встречи с вице-премьер-министром – министром цифровизации Республики Польша Кшиштофом Гавковским.

Кроме того, Польша продлит абонплату этих терминалов. Также среди других ключевых результатов встречи:

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подписали меморандум о сотрудничестве между министерствами, дальше будем внедрять совместные проекты по цифровизации, развитию IT-индустрии, искусственного интеллекта и электронного управления;

обсудили поддержку дата-центра для Государственной налоговой службы Украины, который построили на территории Польши для безопасности важных данных.

Экономическая правда.

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